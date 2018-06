Préparation au grand prix : guide mode et beauté

Le Grand Prix est évidemment l’événement le plus glamour en ville! Dans quelques jours, il faudra s’y préparer, question de nous montrer sous notre plus beau jour. Pour une mise en beauté parfaite aux événements mondains de la Formule 1, je vous ai dressé un guide mode et beauté luxueux de sept adresses abordables.

1. Robe sexy et class chez Lap of Luxury

Photo courtoisie

La question qui tue : quoi se mettre sur le dos, lors d’une soirée mondaine du Grand Prix? J’ai dernièrement fait la découverte de la compagnie montréalaise Lap of Luxury, qui propose une variété de robes de cocktail et de soirées pour les occasions spéciales. J’adore leurs looks qui s’inspirent des « Insta babes », tout droit sorties de Los Angeles, New York ou Paris. Les tenues de top qualité sont abordables et pourront plaire aux jeunes femmes professionnelles de tous les styles. Leur mantra : confiance en soi, sexy et force! *Disponible en ligne www.shoplapofluxury.com

2. Les faux-cils de luxe Crown Lashes

Photo courtoisie

Un maquillage glamour n’est pas glamour sans faux-cils. L’entreprise montréalaise Crown Lashes m’a totalement séduite par leur gamme de faux-cils complets de luxe en fibre de soie ou en fibre de visons. La propriétaire et maquilleuse Nadia Blouin a dirigé son focus sur la qualité et le confort du produit. Chaque paire est fabriquée à la main et créée par nulle autre que Nadia. La collection est composée de 17 styles de faux-cils hypo allergènes, un recourbe cils et une pince, ainsi qu’une colle sans latex pour l’application de ceux-ci. En les appliquant, on a l’impression de sortir tout droit d’une photo Instagram! *Disponible en ligne au www.crowneyelashes.com

3. Le luxe abordable chez Lala Bijoux

Photo courtoisie

C’est au Salon Internationale de la Femme noire, le week-end dernier, que j’ai enfin pu admirer les bijoux Lala Bijoux, fondée par la talentueuse designer montréalaise Amy. Ses bijoux sont confectionnés de cristaux Swarovski, d’argent et d’acier inoxydable haut de gamme. Ses accessoires originaux et accessibles sont composés de bagues, de colliers, de bracelets, de boucles d’oreilles et même de chokers, qui conviendront aux femmes de tous les âges et tous les styles. Il est également possible de vous commander un bijoux sur-mesure avec service personnalisé. Ce Grand Prix, brillez de mille feux! * Disponible au 3055 Boulevard Saint-Martin Ouest et disponible en ligne au www.lalabijoux.ca

4. Salon de mise en beauté Au Premier

Photo courtoisie

Si vous recherchez un salon de beauté clé en main, rendez-vous au salon Au Premier, situé sur l’Avenue Monkland. Soufflant cette année ses 35 bougies, Au Premier offre une multitude de services : facial, maquillage, manucure, pédicure, mise en plis, coiffure, épilation et plus encore. Vous pouvez vous faire dorloter toute une journée, par une équipe de professionnelle de 70 employés. Au Grand Prix, pour être impeccable de la tête au pied, vous n’avez qu’à prendre rendez-vous et le tour est joué! *5487 Avenue de Monkland, Montréal

5. Les pinceaux Artis pour un maquillage parfait

Photo courtoisie

On sous-estime parfois l’importance des pinceaux avec lesquels on se maquille. Pour un maquillage impeccable et sans défaut, je vous propose les pinceaux Artis, qui nous viennent de New York. Ces outils haut de gamme sont créés avec la technologie CosmeFibre® et transforment votre main en celle d’un artiste! Ils sont anti-allergène, ne contiennent aucun produit animal, sont conçus ergonomiquement pour imiter vos doigts et utilisent de 4 à 5 fois moins de produit à l’application. * Disponible exclusivement chez Holt & Renfrew et en ligne

6. Mochico et ses chaussures griffées

Photo courtoisie

À Montréal, lorsqu’on recherche des chaussures griffées, on pense à Mochico, une adresse emblématique sur le boulevard Saint-Laurent. Depuis plus de 25 ans, la clientèle branchée et huppée de la ville se chausse de modèles raffinés uniques, importés d’Italie et d’ailleurs dans le monde. On y déniche un large choix de chaussures pour hommes et pour femmes et des marques comme Michael Kors, Cole Haan, Loraine ou encore French Connection. * 3561 boulevard Saint-Laurent, Montréal

7. Envoûter avec le parfum Nomade

Photo courtoisie

Pour terminer votre mise en beauté de façon spectaculaire, l’eau de parfum est une bonne idée et ajoute toujours une touche unique. Cet été, la maison Chloé propose sa nouvelle fragrance Nomade, qui se porte à merveille un soir d’été. Ses notes de fraîcheur de la mousse de chêne se mélange à ses notes florales du freesia, qui ajoutent beaucoup de caractère. Cet effluve vous promet une pluie de compliments! * Disponibles chez La Baie, Galerie Beauté Pharmaprix, Sephora, Jean Coutu