Québec: deux orignaux se trémoussent en pleine ville

Deux orignaux se sont payé une escapade urbaine, lundi matin, à Québec, l’un d’eux commettant même un acte de vandalisme avant de prendre le large – littéralement – dans les eaux du fleuve.

La présence d’une première bête a été signalée à 5 h 16 près du boulevard Mathieu dans l’arrondissement Charlesbourg.

L’imposant orignal, possiblement une femelle, a causé du grabuge une quinzaine de minutes plus tard sur le boulevard Henri-Bourassa. L’animal a alors fracassé une fenêtre d’une succursale de la Caisse Desjardins à l’aide de sa tête, se blessant par le fait même.

«Personne n’a été blessé, mis à part lui-même», précise la porte-parole de la police de Québec, Christine Lebrasseur.

Les policiers ont alors tenté tant bien que mal de l’immobiliser. Le cervidé a toutefois poursuivi sa balade jusqu’au Domaine Maizerets, où il en a profité pour se reposer.

Malgré son bref roupillon, il a une fois de plus échappé aux forces de l’ordre. Il s’est trémoussé jusque sur l’autoroute Dufferin-Montmorency, avant de plonger dans les eaux du fleuve, semant du coup les agents de la faune et les policiers à ses trousses. Sa cavale se sera finalement étendue sur plus de deux heures et demie.

Comparse en vue

Un autre orignal est apparu une trentaine de minutes après le signalement de son collègue de la faune. Plus jeune et plus petit, il a lui aussi été vu à Charlesbourg, notamment sur la rue Trudel.

Les policiers sont parvenus à le circonscrire près du poste d’arrondissement, où il a ensuite été pris en charge par les agents de protection de la Faune.

– Avec la collaboration d'Élisa Cloutier