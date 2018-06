Québec veut que les aînés restent dans le coup

TROIS-RIVIÈRES | Le gouvernement Couillard a lancé une imposante politique du vieillissement assortie d'un budget de 12,3 milliards $ sur cinq ans.

Elle est intitulée «Un Québec pour tous les âges». La ministre responsable des Aînés, Francine Charbonneau, l'a présentée à Trois-Rivières, la ville dont le niveau d'âge est le plus élevé au Canada.

Le plan favorise le maintien en emploi et le maintien à domicile des aînés le plus longtemps possible, de les garder actifs, impliqués dans la vie communautaire et culturelle, autonomes et engagés socialement.

«Le programme agit comme fer de lance pour créer des milieux de vie inclusifs», a expliqué la ministre Charbonneau.

Un soutien sera offert aux municipalités afin leurs équipements reflètent davantage le vieillissement de la population.

«Juste un banc dans un parc peut faire toute la différence entre un grand-parent qui va au parc avec ses petits-enfants ou qui n'y va pas du tout», a soumis comme exemple la ministre.

Le plan est bien accueilli par la FADOQ qui avait participé aux consultations préalables.

«On veut de plus en plus qu'au niveau de la société québécoise qu'on reconnaissance une juste place aux aînés», a commenté le président de l'organisme, Maurice Dupont.

Une personne sur six est actuellement âgée de 65 ans ou plus. Ce sera une sur quatre en 2031.