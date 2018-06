Qui remportera le trophée Conn-Smythe?

La finale de la Coupe Stanley est bien entamée, et les principaux artisans des succès des deux équipes en présence, les Capitals de Washington et les Golden Knights de Vegas, se sont déjà mis bien en évidence.

Voici d'ailleurs cinq candidats qui en ont fait assez depuis le début des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour être considérés lors de la remise du trophée Conn-Smythe, décerné au joueur par excellence du tournoi printanier.

-Marc-André Fleury, gardien, Golden Knights

Tenez-vous-le pour dit: à moins de performances héroïques répétées de l’un de ses coéquipiers, le portier originaire de Sorel mettra la main sur le Conn-Smythe si les Golden Knights sont sacrés champions.

Malgré des performances moins étincelantes depuis le début de la finale, Fleury montre des statistiques impressionnantes: un taux d’efficacité de ,937, une moyenne de buts alloués de 1,95 et quatre jeux blancs.

Au-delà des chiffres, Fleury a fait une réelle différence à de nombreuses reprises sur la glace. Il a éliminé les Kings de Los Angeles pratiquement à lui seul, puis il a multiplié les acrobaties pour freiner les puissants Jets de Winnipeg au troisième tour.

-Alexander Ovechkin, ailier gauche, Capitals

Ovechkin est l’une des figures de proue de la LNH avec Sidney Crosby, mais contrairement à son rival des Penguins de Pittsburgh, le prolifique marqueur n’a jamais été en mesure de soulever la coupe Stanley.

En finale pour une première fois, son statut de super-vedette pourrait lui donner un pas d’avance pour l’obtention du titre de joueur par excellence. Sa fiche de 14 buts et 25 points ne lui nuiront pas non plus.

-Evgeny Kuznetsov, joueur de centre, Capitals

Premier pointeur des éliminatoires, avec 27 points en 22 duels, le Russe de 26 ans est sans contredit l’un des principaux candidats. Le joueur de centre montre une constance irréprochable depuis le début des finales d’association, n’ayant été blanchi qu’une seule fois à ses 10 derniers matchs.

Étant donné qu’il n’a joué que 4 min 26 s dans le deuxième match de la finale en raison d’une blessure, on peut lui pardonner cette seule rencontre sans point.

Kuznetsov a également inscrit deux buts gagnants, dont un en prolongation dans le sixième match de la série contre les Penguins. Une réussite qui a propulsé les siens en finale de l’Est.

-Jonathan Marchessault, joueur de centre, Golden Knights

Habitué à œuvrer dans l’ombre et à recevoir peu de distinctions, Marchessault ne patine pas en territoire inconnu, alors que Fleury est la vedette incontestée à Las Vegas depuis le début des séries.

Ses huit buts et 19 points en 18 parties font tout de même de lui le meilleur pointeur de l’équipe d’expansion. Il a notamment marqué le but qui a fait la différence dans le sixième et dernier match de la série contre les Sharks de San Jose.

-Braden Holtby, gardien, Capitals

Moins spectaculaire que Fleury, Holtby s’assure de donner de bonnes chances de l’emporter aux Capitals pratiquement tous les soirs de match.

Son taux de ,922 et sa moyenne de 2,13 ne sont pas à la hauteur des statistiques des récents gardiens à avoir remporté le Conn-Smythe, mais Holtby a toujours été une valeur sûre pour les Capitals en séries, malgré les succès mitigés de la formation par le passé.

Avec un taux de ,929, il montre d'ailleurs le troisième «ratio» arrêts/tirs de l’histoire du circuit, derrière Tim Thomas (,933) et Jonas Hiller (,930), parmi les gardiens ayant disputé au moins 20 matchs.