Solarium International : Qualité et fiabilité

Malgré son nom, Solarium International ne se limite pas qu’à la fabrication de solariums. L’entreprise de Terrebonne offre tout ce qui est nécessaire pour profiter des joies de la cour : gazebos, rampes, clôtures, pare-vent, abris, etc. De fait, la qualité de ses produits est si reconnue, qu’ils sont aujourd’hui vendus jusqu’à Val-d’Or, à Québec, dans le Bas-Saint-Laurent... et même jusqu’en Belgique!

Puisque ses solariums – entièrement mis au point au Québec – sont personnalisés et adaptés à la réalité de chaque client, ils sont conçus avec énormément de minutie. À titre d’exemple, les fenêtres sont produites à la main, puis elles sont vérifiées et emballées individuellement.

Sur ce plan, Solarium International possède d’ailleurs sa propre extrudeuse, ce qui lui permet de fabriquer le polymère utilisé pour chacune de ses fenêtres. Il lui est ainsi possible d’en garantir la qualité, en plus d’assurer une résistance qui correspond au climat québécois et à toutes les exigences en matière de durabilité.

Tout en ayant fait ses preuves au fil des ans en raison de sa solidité et de sa très grande résistance, le polymère est reconnu pour sa forte capacité à bien filtrer les rayons du soleil.

Enfin, outre l’excellence des produits de Solarium International, la réputation des experts membres de son équipe est aussi fort enviable, car l’organisation a doublé son chiffre d’affaires dans la dernière année et prévoit une autre année exceptionnelle avec la venue de plusieurs nouveaux détaillants et une percée en Ontario.

Fondateur : Martin Coulombe

Année de fondation : 2016 (anciennement Solarium de Paris 1998)

Nombre d’employés : 45

Produits principaux : solariums, pare-vent, gazebos, rampes, clôtures, abris

Adresse du siège social : 3142, rue Jacob-Jordan, Terrebonne

Téléphone : 450 477-4441 ou 1 888 301-1444

solariuminternational.com