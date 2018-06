Sur l’eau ou au vent

À Oka, la boutique Aerosport, ouverte depuis quatre ans, est une attraction en soi. On y découvre plusieurs accessoires originaux, comme des planches à pagaie gonflables, d’autres à pédales, et même des vélos à assistance électrique d’allure vintage.

Photo courtoisie

Si vous voulez voir ce qui est le plus à l’avant-garde en matière de planches, de kayaks ou d’autres accessoires de plein air, c’est là. En plus de louer planches et kayaks de tous genres, à leur boutique ou sur la rive du lac des Deux Montagnes, Aerosport organise des sorties gratuites sur le même plan d’eau, le dimanche ou à d’autres moments, au clair de lune.

La passion d’Éric

Le caractère éclaté d’Aerosport n’est pas étranger au parcours du propriétaire Éric Marchand, un fou du vent, de l’eau et du plein air, une passion partagée avec sa conjointe Tania. Il est d’ailleurs déjà parti aux Bahamas plusieurs mois en voilier avec sa famille, à la recherche des plus beaux sites de surf cerf-volant (kitesurf).

Champion du monde de la WISSA (World Ice Sailing Association) en 2001, en Saskatchewan, pour le ski cerf-volant (snowkite), il a fondé la première école de surf cerf-volant au Canada, soit aux Îles-de-la-Madeleine. C’est là que tout a commencé, il y a 20 ans.

S’initier en vacances

Photo courtoisie

Au fil des années, Aerosport a initié plusieurs personnalités au surf cerf-volant, de l’humoriste Martin Matte à l’astronaute David Saint-Jacques. Leur école peut aussi nous apprendre à piloter un char à cerf-volant (buggy kite), une discipline moins exigeante physiquement qui nous prépare, si on le désire, à poursuivre notre apprentissage sur l’eau.

Photo courtoisie

S’amuser en profitant du vent des Îles-de-la-Madeleine, voilà une tout autre façon d’y vivre des vacances.

EN BREF

AQUASPORT

Oka : cours de planche à pagaie

cours de planche à pagaie Îles-de-la-Madeleine : formation de surf cerf-volant, de char à cerf-volant et de kayak de mer

formation de surf cerf-volant, de char à cerf-volant et de kayak de mer Location aux deux endroits : planches et kayaks rigides, gonflables ou à pédales, kayak trimaran à voile et à pédales, vélo à assistance électrique : www.aerosport.ca

D’autres idées pour le week-end

Nouveaux écogîtes à Eastman

Chez Entre Cimes et Racines s’est ajouté un gîte troglodytique, le Seigneur des Bois. Autre ajout : la Sainte Paix, une cabane en bois pièce sur pièce.

► www.entrecimesetracines.com

Beau temps mauvais temps

La région de Gatineau-Ottawa est dotée d’un superbe réseau de 220 kilomètres de pistes cyclables. Et s’il pleut ? On a le choix parmi 17 musées à visiter.

► www.tourismeoutaouais.com

Super tyros au Tyroparc

Pas moins de quatre tyroliennes de 600 à 900 mètres nous font longer vivement les flancs du mont Catherine, à Sainte-Agathe-des-Monts. Adrénaline garantie !

► www.tyroparc.com