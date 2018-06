Un intrigant «café-buvette suspendu» a ouvert ses portes au sommet du mont Royal

Un tout nouveau café-buvette a vu le jour ce week-end et pas à n’importe quel endroit de la ville. Oh non!

C’est au sommet du mont Royal que le Café suspendu s’est installé, plus précisément sur le belvédère Camillien-Houde. L’endroit est en fait une magnifique terrasse au soleil où vous pourrez siroter un bon café ou encore une bonne bière froide. C’est possiblement l’établissement avec la plus belle vue de Montréal actuellement!

Une publication partagée par Vanida (@heyvanida) le 3 Juin 2018 à 8 :56 PDT

Le café sera ouvert jusqu’au mois d’octobre prochain. C’est l’endroit parfait pour les touristes qui souhaitent prendre une consommation tout en admirant le paysage ou encore les cyclistes qui ont besoin d’une petite pause.

Une publication partagée par Olivier Lapierre (@oli_la) le 2 Juin 2018 à 12 :22 PDT

Le café s’inscrit dans le projet-pilote de la Ville de Montréal d’interruption du transit pour les véhicules sur l’axe Camillien-Houde et Remembrance.

Une publication partagée par Emilie Tam (@emilie_tam) le 2 Juin 2018 à 10 :48 PDT

Les Montréalais n’ont peut-être plus l’option de traverser en voiture la montagne de bord en bord, mais ils ont un magnifique café-buvette-terrasse où aller relaxer et admirer la ville!

*Le café prévoit avoir son permis d'alcool dans environ deux semaines.



