HÉBERT, Paul-André, CSV



Le frère Paul-André Hébert, Clerc de Saint-Viateur, est décédé subitement pendant son transfert au Centre Champagneur de Joliette, le 1er juin 2018, à l'âge de 81 ans, dans sa 63e année de profession religieuse.Né à L'Acadie (QC), le 22 mai 1937, le frère Hébert a prononcé ses premiers voeux, le 15 août 1955.Après quelques années de travail à l'imprimerie de la Maison provinciale d'Outremont, le frère Hébert s'efforce d'acquérir des compétences dans tous les métiers qui touchent à la construction et à l'entretien des édifices: électricité, charpenterie, menuiserie, lecture des plans, direction et surveillance des travaux. Il sera amené à voyager beaucoup et à travailler à Taïwan, au Manitoba, à Rome, en Haïti et de nouveau à Montréal. Il s'occupe d'exécuter le travail, de l'organiser et de le superviser. Depuis 1996, il était en charge de la comptabilité du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes et de la Maison Charlebois à Rigaud.Outre sa famille religieuse, le frère Hébert laisse dans le deuil son frère Robert (Lucette Robert), ainsi que de nombreux neveux et nièces.Le frère Paul-André Hébert sera exposé à la:450, AVENUE QUERBESOUTREMONT QC H2V 3W5csvprov@viateurs.cale mardi 5 juin, de 14h à 17h et de 19h à 21h; une célébration de la Parole aura lieu à 19h30.Les funérailles seront célébrées au même endroit le mercredi 6 juin à 10h. L'inhumation de ses cendres se fera ultérieurement au cimetière à Rigaud.