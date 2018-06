DELMAIRE, née DE VITO

Filomena "Filomène"



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Filomena De Vito, le 1er juin 2018, à l'âge de 91 ans.Elle nous a quittés pour rejoindre son époux Charles Édouard Delmaire. Elle laisse un grand vide dans la vie de ses filles Lise (Normand), Hélène et Ginette (Jean-Guy), ses six petits-enfants Yan (Claudine), Maxime (Kathryn), Karl (Karine), Vanessa (Stéphane), Geneviève (Philippe), Isabelle (Louis-Philippe) ses 8 arrière-petits-enfants, Aryane, Jérémy, Nicolas, Olivier, Alexi, Maïka, Zachary et Alyssa. Elle laisse également dans le deuil ses soeurs et frères, ses belles-soeurs et ses beaux-frères ainsi que plusieurs neveux et nièces.La famille vous accueillera le jeudi 7 juin 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h et vendredi matin le 8 juin 2018 dès 9h au Complexe funéraire Urgel Bourgie Feron Athos (1275, rue Dollard, LaSalle, H8N 2J1),suivi des funérailles à l'église St-Jean-de-Matha (2700, rue Allard à Montréal) à 11h.Sincères remerciements aux personnels des soins palliatifs de l'Hôpital de Verdun pour leurs bons soins et leur soutien.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des fleurs ou un don à la Société canadienne du cancer ou à Opération Enfant Soleil.