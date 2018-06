D'ANJOU, Philippe



Accidentellement, à St-Isidore, le 1er juin 2018, à l'âge de 24 ans, est décédé Monsieur Philippe D'Anjou.Il laisse dans le deuil ses parents Denis D'Anjou et Michèle Lazure, son frère Bruno, sa soeur Émilie, sesgrands-parents Lyse et André Lazure et Monique (feu Jean-Guy D'Anjou), son filleul Guillaume Dubois, ses oncles et tantes, cousins et cousines, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 8 juin 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le samedi 9 juin 2018 dès 10h au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le samedi 9 juin 2018 à 14h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation MADD serait apprécié en la mémoire de Philippe D'Anjou.