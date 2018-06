DAOUST, Carole



De Blainville, le 1er juin 2018, à l'âge de 56 ans, est décédée Mme Carole Daoust, fille de feu Jean-Claude Daoust et de Mme Hélène Locas.Elle laisse dans le deuil ses enfants Benoit Sigouin et Kevin Nadon, son frère Michel (Isabelle) ainsi que sa soeur Sylvie (Stéphane), neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 7 juin de 16h à 21h au complexe funéraire:SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons aux Soins Palliatifs Notre-Dame-de-la-Merci (Pavillon Poissant).