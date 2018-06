9 évènements gratuits à ne pas manquer pendant le Festival Mural

Le Festival Mural est à nos portes: il ne reste plus que quelques heures avant que la Main soit prise d’assaut pour les muralistes et festivaliers.

Plusieurs évènements sont prévus à la programmation alors une petite liste de quelques activités gratuites ne fera pas de tort à ceux qui ont le portefeuille un peu asséché ces derniers temps.

Voici donc neuf évènements gratuits à mettre à votre agenda pendant Mural

1. Cambiamento, exposition solo de Ricardo Cavolo

L’artiste Ricardo Cavolo est un habitué du Festival Mural. Cette année, il expose à la Station 16 ses œuvres qui sont en fait les drapeaux de son idéologie révolutionnaire et progressiste sur le plan social. À voir!

Accessible durant toute la durée du festival

Station 16 – 3523 boulevard Saint-Laurent

2. Des cours de yoga et de la course à la Forêt Enchantée présentée par Lululemon

Pendant toute la durée du festival, le parc du Portugal sera occupé par Lululemon qui proposera différents cours de yoga, des circuits de courses à pied, de la musique, des ateliers de relaxation, etc. Une sculpture immersive de l’artiste Kate Raudenbush sera également du décor. Pour toutes les informations concernant les cours offerts, surveillez la page Facebook de la Forêt Enchantée.

7 au 17 juin 2018

Parc du Portugal



3. Spectacle d’ouverture du festival

Une des soirées musicales à ne pas manquer pendant le festival c’est bien le show d’ouverture. L’entrée est entièrement gratuite et vous aurez la chance de voir sur scène Playboi Carti et Pusha T. Ça risque de bouger pas mal dans la foule!

7 juin 2018 de 18h à 23h

Zone Principale – 3527 boulevard Saint-Laurent



4. Block Party Fool’s Gold X Mural

Mural est reconnu pour ses très cool Block Party et celui-ci ne risque pas de faire exception. Le festival célèbre le retour de la famille Fool’s Gold à Montréal en invitant sur scène des artistes comme 88glam, Nana Zen, High Klassified, Maddie Ross et plusieurs autres.

9 juin de 17h à 23h

Zone Principale – 3527 boulevard Saint-Laurent



5. House Party – exposition de Gab Bois

L’artiste-photographe propose une expérience «Instagrammable» satyrique que les festivaliers pourront vivre grâce à des installations interactives qui donneront vie à un univers apparemment «malaisant». Tout ça est très intrigant!

14 au 17 juin 2018

Espace 8 – 4040 boulevard Saint-Laurent



6. Projection du film Obey Giant

En collaboration avec RIDM, le Festival Mural organise une projection du docu-film Obey Giant. Le long-métrage vous plongera dans l’univers de l’artiste urbain Shepard Fairrey. C’est au parc du Portugal que la soirée cinéma en plein air aura lieu.

14 juin 2018 dès 21h

Parc du Portugal



7. Pop-Up Show MissMe

L’artiste activiste et féministe MissMe prendra possession d’un conteneur au coin de Saint-Laurent et des Pins pendant toute la durée du festival. Elle y dévoilera un nouveau print en plus d’une nouvelle collection. Ce sera un des «pit stop» à faire lorsque de votre virée sur la Main pour admirer les nouvelles murales!

7 au 17 juin 2018

Dans un conteneur au coin de Saint-Laurent et des Pins



8. Exposition Canadian Tuxedo

Huit artistes canadiens ont eu comme mandat de créer une pièce de mode unique ou une œuvre d’art originale avec l’emblématique ensemble de jeans, le Canadian Tuxedo. Les œuvres et pièces de mode seront exposées dans la Zone Principale du festival. C’est à ne pas manquer!

8 juin au 17 juin 18

Zone Principale – 3527 boulevard Saint-Laurent



9. Block Party ÎleSoniq

C’est le 16 juin qu’aura lieu le fameux Block party ÎleSoniq. Pour l’occasion, Mat Zo, Dabin, Said The Sky et Robotaki vous feront danser toute la soirée dans la Zone Principale du festival.

16 juin 2018 dès 16h30

Zone Principale – 3527 boulevard Saint-Laurent



