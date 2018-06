À cheval sur la langue

Récemment, je soutenais qu’on peut dire aller à ou en bicyclette. Un lecteur « assidu », M. de Repentigny, est en désaccord avec moi, « pour la première fois », précise-t-il gentiment. « Je n’admets pas qu’on puisse dire “en vélo”. En français, on est en voiture, en avion, etc. parce qu’on est “dedans” ces modes de transport. On comprend aisément qu’on ne peut pas être dans un vélo. D’où, me semble-t-il, la nécessité de respecter la logique du français et dire à vélo, à cheval. » Votre opinion ne varie pas de celle de l’Académie française. Solide alliée. Moi, j’aime bien mes compagnons du moment, l’Office québécois de la langue française, et le très fréquentable Claude Duneton du Figaro pour qui le en n’est pas un « descriptif intérieur-extérieur ». Il tient plutôt un rôle purement instrumental. Amusant, en tourmentant un peu les mots, on peut dire sur un vélo. Ma sœur a roulé 20 km sur ma bicyclette. À, en, sur. Vous savez quoi ? J’ai raison et vous n’avez pas tort. Ou l’inverse ?