Audi dévoile le Q8 et il est plus petit que le Q7

C’est à Shenzhen en Chine qu’Audi a dévoilé officiellement son nouveau Q8. Il s’ajoute aux Q3, Q5 et Q7 qui composent déjà la gamme variée de véhicules utilitaires sport (VUS) d’Audi.

Après en avoir dévoilé une version conceptuelle au Salon de l’automobile de Genève de 2017, Audi a titillé les internautes en partageant quelques aperçus depuis. Personne n’a donc été surpris par cette présentation.

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, le Q8 n’est pas plus gros que le Q7 que l’on connaît bien. Cela dit, il est plus trapu. Il est plus court de 66 mm, mais il est aussi plus large de 27 mm.

Audi Q8 2019 Audi

Il n’a que deux rangées de bancs et il peut accueillir jusqu’à cinq occupants.

Esthétiquement, le Q8 ne ressemble pas aux autres VUS du constructeur comme vous pouvez le constater sur les photos. Dès le premier coup d’œil, on remarque la calandre dont la forme reprend celle d’un octogone.

Audi Q8 2019 Audi

Parmi ses caractéristiques intéressantes, notons ses suspensions ajustables qui peuvent moduler la hauteur de 254 mm.

En ce qui concerne la motorisation, Audi annonce un V6 de 3,0 L TDI. En raison du plus récent scandale qui s’est abattu autour du groupe Volkswagen dont fait partie Audi, il y a fort à parier que ce moteur ne traversera pas l’Atlantique de sitôt.

Audi Q8 2019 Audi

Grâce à une batterie de 48 volts, le Q8 peut se vanter d’être muni d’un système d’hybridation légère.

En plus d’être doté des légendaires quatre roues motrices Quattro, ce nouveau VUS pourra être équipé en option du système à quatre roues directionnelles.

Pour le moment, le prix et la date d’arrivée au Canada n’ont pas été diffusés.