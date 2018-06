POIRIER, Alfred



À Montréal, le jeudi 31 mai 2018 est décédé, à l'âge de 92 ans, M. Alfred Poirier, époux de feu Mme Marthe Saumier.Il laisse dans le deuil ses filles Madeleine, Ginette (Gilles Denis) et Nicole (Dominique Simon), ses petits-enfants Julie, Patrice (Isabelle), Véronique (Jimmy), Jonathan (Valérie), Guillaume et Laurent, ses arrière-petits-enfants Liam, Rose, Léa et Samuel, son beau-frère Jean (Pierrette), parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le jeudi 7 juin 2018 de 19h à 22h et le vendredi à compter de 9h30. Les funérailles seront célébrées le vendredi 8 juin 2018, à 11h en l'église St-Paul-de-la-Croix, située au 10215 avenue Georges-Baril (angle rue Fleury) à Montréal.