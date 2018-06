Ce que vous ne savez pas sur Simon Delisle

Je n’ai pas le compte exact, mais je dois être bien prêt de ma 100e chronique dans ce journal. Des milliers de mots, des centaines de figures de style, des dizaines d’idées. Parfois drôle, parfois triste ou symbolique.J’ai avant tout essayé d’être honnête avec moi-même. Comme si chaque semaine je tentais de vous donner une petite tranche de moi.

Mais dernièrement il m’est apparu que malgré tous ces mots et ces opinions partagés, vous ne me connaissiez pas tant que ça. Je reste encore pour vous quelqu’un d’un peu hypothétique que l’on connaît que par la photo à côté de la chronique. C’est pour cela qu’aujourd’hui j’ai envie de vous livrer en rafale, de petites infos sur moi. Je ne vais pas vous faire de révélation choque du genre, que je mène une double vie au Panama, on va rester dans l’anecdotique. Et peut-être qu’à la fin de tout ça nous aurons l’impression de nous connaître un peu plus.

Je connais les dialogues par cœur du film Terminator 2. Je l’ai tellement écouté étant jeune que les mots sont restés imbriqués dans ma tête, et ce encore aujourd’hui. Mais ne me demandez surtout pas mon numéro d’assurance social par contre.

Quand j’étais enfant, la première chose que je faisais quand j’arrivais quelque part de nouveau (maison, restaurant, magasin, peu importe) c’était d’aller aux toilettes. Je devais savoir où elles sont et dans quel état. Pourquoi? Aucune idée. J’imagine qu’un psychiatre pourrait avoir bien du plaisir à analyser tout ça.

Je déteste le bruit d’un balai sur une surface rugueuse comme l’asphalte. Cela me donne plus de frissons dans le dos que des ongles sur un tableau ou une fourchette dans le fond d’une assiette.

J’ai fait un DEC en arts et lettre option théâtre au Cegep de Jonquière que je n’ai jamais terminé. Il me reste quelque chose comme 2 cours pour obtenir mon diplôme et cela n’arrivera sûrement jamais.

Je me cachais sous mon lit quand j’étais adolescent et j’écrivais des petits poèmes sur la planche de bois qui soutenait mon matelas.

J’ai déjà été publié 2 fois dans 2 concours de poésie collégiale.

J’ai déjà eu comme animaux domestiques, chats, chien, lapins et même des rats. Qui sont d’ailleurs les rongeurs les plus gentils et propres de l’histoire. Là je parle de rats achetés dans une animalerie. Si vous en attrapez un dans vos vidanges, je ne vous conseils pas de l’amener chez vous, à moins que vous aimeriez essayez d’avoir la peste.

J’ai déjà perdu 2 ongles d’orteils. Un par brulure, un parce que je me le suis fracassé sur un cadre de porte.

Je fais craquer mes doigts, mon dos, et mon cou sur commande.

Je rêve un jour de pouvoir descendre dans une cage dans l’eau pour y observer les grands requins blanc.

C’est très souvent ma femme qui trouve le thème où l’inspiration pour ma chronique.

Maintenant c’est votre tour... qu’est-ce que je ne sais pas sur vous?