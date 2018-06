Comment réagir avec un homme entêté?

Je suis une femme de 68 ans au tempérament dépressif, même si j’ai réussi à passer au travers des épreuves et élever mes enfants qui sont aujourd’hui mariés, ont des enfants et de bons jobs. Depuis que mon mari et moi qui sommes du même âge avons pris notre retraite il y a trois ans, l’atmosphère s’en envenimée. La raison est qu’il veut tout régenter et que ça commence à me taper sur les nerfs.

Nous avons mis la maison en vente car il voudrait qu’on achète plus petit, à la campagne, dans la région de son enfance, où réside encore une bonne partie de sa famille. Une famille que je trouve envahissante et bruyante depuis le début. Je l’ai toujours suivi quand il décidait qu’on changeait de place, mais là ça ne me tente plus. Je voudrais rester dans la banlieue où nous sommes pour être proche de mes enfants et mes petits-enfants.

Comme il ne l’entend pas ainsi, il insiste pour qu’on aille visiter des maisons dans le coin de son enfance. J’ai jusqu’ici utilisé tous les prétextes à ma portée pour refuser de me soumettre, mais je n’en ai plus en réserve, et je sens qu’il va falloir utiliser une autre tactique. Mais laquelle? Quoi faire avec un homme qui n’écoute personne? Notre vie à deux est un désert dans lequel je m’enfonce un peu plus chaque jour qui passe en me taisant et en endurant.

Mon médecin trouve que mon état ne s’améliore pas ces derniers mois et me prédit que si je continue ainsi, je vais retomber en dépression comme ce fut le cas en 2014. Ce qui m’avait décidée à prendre ma retraite un an avant mes 65 ans. Avec la maison en vente, je suis comme en état d’apesanteur, avec aucune envie de me plier aux désirs de mon mari, mais aucune idée non plus de ce qu’il faut que je fasse pour m’en sortir. Devrais-je partir seule ou continuer à me taire et rester là?

Femme étouffée

Vous l’avez essayé la méthode du silence et ça n’a rien donné à ce qu’il semble. Et comme votre médecin prévoit une récidive de dépression si vous continuez dans la même voie, vous avez votre réponse. Que diriez-vous d’y aller dans le vrai? De mettre cartes sur la table? D’oser montrer vos vraies couleurs puisque le temps des grandes décisions est venu? Que ce soit celle de rester avec votre mari sur de nouvelles bases ou celle de partir seule de votre côté, une importante réflexion ouverte et à deux, s’impose. Vu vos deux personnalités opposées, je pense que ce bilan devrait se faire en présence d’une personne extérieure et neutre, comme un(e) thérapeute de couple ou un conseiller(ère) conjugal(e) par exemple.