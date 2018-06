Commerçants, placardez!

L’expérience du Sommet des Amériques, en 2001, a de quoi inciter les commerçants de la Haute-Ville à fermer et placarder pour prévenir les dégâts à l’occasion du Sommet du G7 cette semaine.

Il y a 17 ans, moins de la moitié des commerçants et résidents ayant transmis des demandes à la Ville de Québec, qui les acheminait à Ottawa, avaient été dédommagés. Sur les deux millions de dollars réclamés, à peine un million avait été versé.

Il était particulièrement difficile, selon les témoignages recueillis à l’époque par différents médias, d’obtenir une compensation à l’extérieur du périmètre de sécurité officiel, qui avait été érigé dans les environs du Centre des congrès.

Pendant trois jours, les secteurs du Vieux-Québec, de Saint-Jean-Baptiste et la partie est de la Haute-Ville avaient pourtant été fermés, en raison des manifestations et des gaz lacrymogènes.

Or, cette fois-ci, faut-il le rappeler, il n’y a pas de périmètre de sécurité officiel, un « détail » qui a de quoi donner raison aux élus conservateurs de la région de Québec.

Ceux-ci s’inquiétaient en effet, dimanche, du flou qui persiste autour du programme d’indemnisation en cas de vandalisme.

Prévoir l’imprévisible

Le maire Régis Labeaume promettait hier aux commerçants et aux résidents de pousser dans le dos du fédéral pour qu’il les compense pour les pertes et dommages subis lors des manifestations.

Encore là, il est utile de retourner en arrière. En 2001, le maire Jean-Paul L’Allier s’y était aussi engagé. « Les gens n’auront pas à porter sur leurs épaules les conséquences vérifiables du Sommet », avait-il déclaré à La Presse canadienne.

La Ville n’avait toutefois pas le gros bout du bâton, et malgré toute la bonne volonté, plusieurs avaient été déçus.

À l’époque, M. L’Allier avait incité les commerçants à garder leurs portes ouvertes. Plaidant qu’il n’y avait rien de pire qu’une ville abandonnée, il avait déclaré au Soleil que « ce n’est pas en se barricadant qu’on va avoir moins peur ! Plus on se barricade, plus on a peur ».

Contrairement à son prédécesseur, M. Labeaume s’est gardé d’émettre des recommandations aux commerçants. Mais comme il le disait hier soir en réponse à une question d’un citoyen, au conseil municipal, « on ne peut pas prévoir l’imprévisible ».