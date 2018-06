Contrairement à ce que l’on pourrait croire, Joey Scarpellino est un gars pour qui la mode et les vêtements ne sont pas au sommet de sa liste de priorité : « Mes passions sont plutôt le hockey, mon chien et la musique », lance-t-il. Mais ses nombreux séjours en Californie ont quelque peu forgé son style.

« La vibe à Los Angeles est différente d’ici. Il y a un certain je‐m’en-foutisme là-bas. C’est jamais trop chic, même que plus ton look n’est pas chic, plus c’est cool », résume­­­ Joey. Il a donc perfectionné l’art du désinvolte.

« Je n’ai pas des tonnes de vêtements, mais j’ai les bonnes pièces. Chaque jour, je m’habille selon mon mood du moment. Je laisse souvent dépasser un t-shirt sous un chandail. Je superpose souvent deux hauts. J’ai une belle chemise blanche que je déboutonne par-dessus un jean. Je dois absolument être confortable », affirme Joey.

Comme touche finale, il ajoute quelques bracelets et il se parfume avec The One, de Dolce & Gabbana.

À l’agenda

► Il incarne Zach Walker dans la série Demain des hommes sur Extra d’ICI Tou.tv

► Il jouera l’un des personnages principaux de la série jeunesse quotidienne Clash cet automne sur VRAK et à Super Écran.

Photo Chantal Poirier

Perfecto RUDSAK

Chemise DOLCE & GABBANA

Jean DIESEL

Chaussettes HAPPY SOCKS

Chaussures JOHN VARVATOS

« Si je dois porter un look plus chic pour un événement, ça, c’est mon kit. J’aime bien la bande de cuir le long de la jambe du jean. Une chemise blanche et un blouson en cuir, ça marche à tout coup », explique Joey.

« Disons que j’ose plus avec mes chaussettes que le reste de mes vêtements, qui sont pour la plupart assez basiques », confie-t-il.

Photo Chantal Poirier

Casquette NEW YORK YANKEES, 47BRAND

Chandail POLO RALPH LAUREN

T-shirt DIESEL www.diesel.com

Jean DIESEL

Quand il commence sa journée, Joey est la plupart du temps vêtu d’un agencement similaire. « Un hoodie, un t-shirt, un jean et une casquette si mes cheveux sont longs. C’est pas compliqué et ça fait la job ! », dit Joey.

Photo Chantal Poirier

Lunettes OLIVER PEOPLES

Chandail TIGER OF SWEDEN

T-shirt BOSS HUGO BOSS

Jean DIESEL JOGG JEANS

« J’aime vraiment ce chandail. La coupe est parfaite. La couleur est bonne. Et lorsque je glisse mes pouces dans les trous des manches, ça donne un look très cool et relax », confie Joey.

Photo Chantal Poirier

T-shirt PARADISE

Blouson RAG & BONE

Jean DIESEL

Joey a craqué pour ce blouson en denim. « Je l’aime car la couleur est un peu vintage. Je l’agence avec tout », précise-t-il

4 questions mode à Joey

Vous me parlez de l’art du « bon t-shirt », du « bon jean », pouvez-vous préciser ?

Ça prend du temps avant de trouver le t-shirt ou le jean que tu aimes vraiment. Mes t-shirts doivent être unis, sans poche et avec la bonne encolure (pas trop décolletée, pas trop près du cou), sans être trop ajustés. Il y a les t-shirts que tu enfiles sous des chandails et puis ceux que tu portes seuls. Mes préférés sont de Scotch & Soda et Hugo Boss. J’en ai quatre blancs et quatre noirs de chaque [marque]. Le bon jean est un peu magané, il est délavé, troué ou usé. J’ai une collection de jeans Diesel. Ils ont le bon fit.

Que portez-vous lorsque vous auditionnez pour un rôle ?

Je m’habille dans le mood du personnage, mais avec mes vêtements. Je ne me déguise pas. Je me présente avec l’allure la plus neutre possible. J’ai passé­­­ quelques auditions avec mon hoodie­­­ noir, un t-shirt blanc et un jean noir, car cela me ressemble beaucoup.

Votre chien vous suit partout ?

Enzo est mon meilleur ami. Il est toujours à mes côtés. Mais tu sais, avoir un chien est un mode de vie, surtout si son pelage est pâle. J’ai toujours des poils partout, et surtout sur mes vêtements noirs, mais c’est comme ça !

Vous est-il arrivé de tra­vailler avec un styliste ?

Oui. J’aime échanger avec eux et prendre en considération leurs idées, mais au final, je veux décider ce que je vais porter. Je ne veux pas avoir l’air costumé, je veux rester moi-même. Il y a quelques années, je me suis fait faire un complet sur mesure. Ce fut une super expérience. J’ai été accompagné par un des spécialistes, un peu comme un styliste, de la compagnie québécoise Surmesur et j’ai créé mon habit de A à Z. C’est moi qui ai tout choisi. C’était pour la gala des Gémeaux (2015).

Ses bonnes adresses

► M2 Boutiques

www.m2boutiques.com

► Holt Renfrew

www.holtrenfrew.com

► Diesel

www.diesel.com

► Ralph Lauren

www.ralphlauren.com