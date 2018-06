Enfin un peu de réjouissance !

Est-ce que la victoire de samedi sera la bonne pour l’Impact ? Créera-t-elle l’étincelle nécessaire pour relancer la saison du club ? Trop souvent cette année, les partisans ont eu de fausses joies face à la performance du Bleu-blanc-noir.

Samedi, face au Dynamo de Houston, la manière n’a peut-être pas été extraordinaire, mais les hommes de Rémi Gade sont tout de même ressortis avec les trois points et c’est tout ce qui compte.

Au chapitre des réjouissances, on peut aussi ajouter le fait que l’équipe n’a pas accordé de but. Je l’ai déjà dit plusieurs fois cette année (et les années précédentes), si l’Impact peut s’améliorer défensivement, elle sera une équipe bien plus compétitive.

De plus, l’Impact a réussi à mettre fin à sa traversée du désert d’un point de vue offensif. Le but de Jeisson Vargas a stoppé le compteur à 425 minutes consécutives sans trouver le fond du filet. Grâce à ce but spectaculaire, résultat d’un bel effort individuel, le Chilien a réussi à enlever son lot de pression sur les épaules de ses coéquipiers.

Au final, on pourrait aussi arguer que le Dynamo n’avait pas sa meilleure formation sur le terrain. Mais à ce point-ci, on se fout de toutes les variables qui peuvent aider à analyser le match. L’Impact a gagné, c’est tout ce qu’il fallait. Espérons maintenant que c’est un premier pas vers de meilleurs jours pour le XI montréalais.

Ça se voit

Après le match, la réaction de l’ensemble du club en a dit long sur l’importance du résultat. Entraîneurs et joueurs étaient tous visiblement soulagés. À voir ces derniers effectuer le tour du terrain pour remercier les partisans, on a vite compris ce que signifiait ce gain pour eux.

D’un point de vue tactique, des changements dans le système de jeu de l’Impact ont eu une grande influence sur le match. Samedi, Saphir Taïder était aligné plus bas en milieu de terrain, à la hauteur de Samuel Piette. Ainsi, le triangle du milieu était inversé. Plutôt qu’avoir deux joueurs devant et un derrière, on a fait l’inverse.

Le choix de Garde aura été judicieux. Normalement, quand tu joues avec deux joueurs devant la défense, la ligne défensive est mieux protégée. Je pourrais ajouter que ce schéma assure qu’il y a toujours six joueurs prêts à défendre.

Est-ce que ce système de jeu peut aider l’équipe pour le reste de la saison ? Est-ce qu’il peut permettre au XI montréalais de reprendre confiance et d’enchaîner les résultats ?

À ces questions, je répondrai platement qu’au-delà du système, c’est l’exécution des joueurs à l’intérieur de celui-ci qui demeure l’élément le plus important.

À propos du renfort

Peu importe la façon dont l’Impact veut jouer, les dirigeants doivent garder en tête un objectif : il faut trouver d’ici juillet de bons — de meilleurs — joueurs capables de s’épanouir dans ce système.

De plus, l’Impact devra espérer retrouver ses joueurs blessés s’il veut se battre pour une place en séries éliminatoires au mois d’octobre prochain. Les ajustements apportés au dernier match ne garantissent pas la suite des choses. C’est un premier pas, un point de départ vers de meilleurs résultats, voire un meilleur recrutement.

Quand un entraîneur aborde une nouvelle saison, il se peut qu’il ait besoin de temps pour trouver une formule qui sied bien aux joueurs qu’il a sous la main. Par moment, sur papier, le plan peut sembler génial. Mais il faut s’ajuster avec ce que les joueurs te donnent et ce qui convient dans les circonstances. C’est ce qu’il semble arriver en ce moment.

Espérons que la séquence que vient de passer l’Impact ne soit qu’une parenthèse dans la saison et qu’il pourra retrouver le fameux chemin de la victoire de façon régulière.

À court terme, son objectif est de garder le rythme avec les équipes du milieu du classement de l’Est, près de la sixième position. Grâce à la victoire de samedi, il sera un peu plus facile à atteindre.

À l’entraînement, il devrait déjà avoir plus d’enthousiasme et d’entrain. C’est l’effet de la victoire... peu importe la manière.