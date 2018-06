Formule 1 : derniers préparatifs sur Peel avant la folie du Grand Prix

La rue Peel, au centre-ville de Montréal, sera bientôt transformée entre Sainte-Catherine et Sherbrooke pour accueillir près d'un demi-million de personnes durant le 40e Grand Prix du Canada.

Rue piétonnière, terrasses réaménagées, kiosques de commerces et d’artisans en construction, installation de nouvelles décorations : voilà quelques-uns des derniers préparatifs en cours pour accueillir les touristes dans le cadre de la «Formule Peel» ce week-end.

Francis Pilon / 24H

«La rue Peel, c’est renommé et c’est le rendez-vous des amateurs de voitures durant le Grand Prix de jeudi à dimanche. Chaque soir, il va y avoir des fêtes avec l’animation et les différents DJ. C’est aussi l’endroit où il faut aller pour manger dans un bon restaurant pendant la F1», a souligné Patrice Brisebois, porte-parole de la Formule Peel.

«J’avais 21 ans quand j’ai acheté ma première voiture sport et j’allais sur Peel avec ma voiture, c’est dire. C’est donc une fierté pour moi, 25 ans plus tard, d’être là avec tous les fans du Grand Prix pour célébrer», a-t-il ajouté.

M. Brisebois, qui se dit amoureux et passionné de la course automobile, avoue aussi que son souhait cette année est de voir le jeune pilote québécois, Lance Stroll, terminer avec d’excellents résultats durant le Grand Prix du Canada.

Événement phare

«Le Grand Prix de la Formule 1, c’est vraiment un événement phare à Montréal. On le sait que plus de la moitié des gens à la Formule 1 sont de l’extérieur de la région de Montréal et un nombre appréciable vient aussi de l’extérieur du Québec», a expliqué de son côté Paul Arsenault, titulaire de la Chaire de tourisme Transat.

Francis Pilon / 24H

M. Arsenault mentionne aussi que le Grand Prix de Montréal est particulier puisque les touristes restent à Montréal durant deux à trois jours, contrairement à d’autres événements où les visiteurs quittent la métropole le jour même où ils ont vécu leurs activités touristiques.

66 millions $

«C’est donc une clientèle très particulière. On sait aussi, avec une étude de 2015, qu’environ 66 millions $ sont dépensés à Montréal au cours du Grand Prix », souligne l'expert.

Paul Arsenault mentionne que ce montant est divisé en trois catégories : l’hébergement, les dépenses sur le site de la Formule 1 et la restauration.

«La F1 est un événement difficile à battre au Québec pour ce qui est des retombées économiques. Ces retombées ne poussent pas dans les arbres, il faut que des gens dépensent et c’est durant cet événement que ça arrive le plus. Une des raisons, c’est que le Grand Prix attire des gens de partout, pas juste d’ici», précise M. Arsenault.

Activités durant la Formule Peel