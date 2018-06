Janet Jackson a appelé la police, craignant pour la sécurité de son bébé en visite chez son ex

Janet Jackson a appelé la police samedi soir afin qu’ils aillent vérifier si son enfant, Eissa Al Mana, qu’elle a eu avec le millionnaire Wissam Al Mana, était en sécurité.

Les autorités de Malibu ont confirmé à ET News qu’un appel aurait été fait par Janet Jackson demandant aux autorités d'aller vérifier que son fils, alors en visite chez son père, allait bien. Les policiers se seraient rendus au Nobu Hotel de Malibu, où l’ex-mari de Janet Jackson séjournait, après l’appel de la chanteuse.

WENN

C’est une nounou qui aurait averti Janet Jackson que Wissam Al Mana avait un comportement agressif. Toujours selon ET News, elle se serait embarrée dans une salle de bain pour faire l’appel à Jackson.

Janet Jackson et Wissam Al Mana ont eu un enfant en janvier 2017 et se sont ensuite séparés trois mois plus tard. Selon plusieurs sources, Jackson tenterait tant bien que mal de maintenir la relation entre Al Mana et son fils, même si elle ne souhaite plus avoir de contact avec son ex-mari.