Je sors, je reste

Coup de cœur

Cinéma : L’Arche d’Anote

Ce documentaire de Matthieu Rytz sélectionné à Sundance porte sur les habitants de la République des Kiribati, un trio d’archipels d’Océanie en proie à de nombreuses catastrophes naturelles amenées par les changements climatiques. Pendant que le président du petit État Anote Tong tente de préserver les traditions, une mère de famille envisage de laisser derrière elle sa nation et son peuple pour éviter d’être victime de Dame Nature. La bande sonore du film a été composée par le musicien et chanteur Patrick Watson.*Sorti en salle le 1er juin

Je sors

Théâtre : Drunk Girl

Cette pièce écrite et interprétée par la dramaturge torontoise Thea Fitz-James met en scène une protagoniste qui aime bien prendre un coup et examiner tout ce qui se dit à propos des femmes qui boivent. La production en anglais est présentée pour la première fois à Montréal dans le cadre du Festival Fringe. *Ce soir à 18h au Théâtre Sainte-Catherine, 264 rue Sainte-Catherine Est

Exposition : Hommage à Frida Kahlo

Jusqu’au 10 juin prochain, la Galerie L’Artiste présente une exposition en hommage à l’artiste Frida Kahlo, l’une des artistes les plus connues du Mexique. L’exposition mettra en vedette des œuvres de Chantal Lapierre, Veronica Dragnet, Nancy Lessard, Lyne Rheault, Nancy Letourneau et six autres artistes. Le vernissage se déroulera le 7 juin à 17h. *Ce soir jusqu’à 19h à la Galerie L’Artiste, 1121 rue de Bellechasse

Danse : Betroffenheit

Ce spectacle des artistes canadiens Crystal Pite et Jonathon Young mélange danse contemporaine et théâtre pour présenter l’histoire d’un personnage hanté par le passé. La chorégraphe et l’acteur de Vancouver amèneront leur public dans un univers perturbant habité d’étranges créatures. La production sera aussi présentée le 6 et 7 juin dans le cadre du Festival TransAmériques. *Ce soir à 20h au Centre Pierre-Péladeau, 300 boulevard Maisonneuve Est

Musique : Hommage à José Evangelista

Le Vivier termine sa saison 2017-2018 avec ce concert de l’Orchestre 21 rendant hommage à José Evangelista avec des interprétations de la Symphonie minute du compositeur, d’un concerto pour piano et d’une symphonie d’Alexandre Scriabine. En plus, le chef d’orchestre Paolo Bellomia fera une démonstration de son travail expérimental mélangeant nouvelles technologies et musique classique. *Ce soir à 19h30 au Gèsu, 1200 rue de Bleury

Musique : U2

Le célèbre groupe rock originaire d’Irlande U2 débarque à Montréal ce soir dans le cadre de leur plus récente tournée nord-américaine. Le groupe composé du chanteur Bono, du guitariste The Edge et des musiciens Adam Clayton et Larry Mullen Jr. a sorti son plus récent album, Songs of Experience, en décembre dernier. *Ce soir à 20h au Centre Bell, 1909 avenue des Canadiens-de-Montréal

Je reste

Film : Freak Show

Ce film réalisé par l’Américaine Trudie Styler raconte l’histoire de Billy, un adolescent qui décide de se lancer dans la course pour être sacrée la reine du bal à son école secondaire particulière conservatrice. Le long-métrage met notamment en vedette Alex Lawther et Laverne Cox connue pour son rôle dans la série Orange Is the New Black. *Sorti en DVD aujourd’hui

Séries : Arrested Development saison 5

La famille Bluth et tous ses problèmes est de retour pour une cinquième saison de l’une des comédies les plus rafraichissantes présentées de nos jours. Cette fois-ci, Lindsay se lance en politique, George Michael continue de jouer le génie du web, Maybe joue plusieurs rôles à la fois, papa George n’est plus reconnaissable, Lucille est coincé avec Tobias, Buster se retrouve en prison, Gob se questionne sur sa vrai nature et Michael doit composer avec tout ça et bien plus. *Sorti sur Netflix le 29 mai

Jeu vidéo : Vampyr

Ce jeu vidéo de Focus Home Interactive se déroule à Londres en 1918 et met le joueur dans la peau d’un docteur qui tente de trouver une solution à une épidémie faisant beaucoup de dégâts tout en composant avec le fait qu’il est un vampire devant se nourrir. Ce sera à vous de déterminer si vous préférez respecter votre serment d’Hippocrate ou laisser votre soif dicter vos actes. *Sorti sur PS4, Xbox One et PC aujourd’hui