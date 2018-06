Une coanimatrice de LCN arrête complètement son direct à cause d’une araignée et on la comprend

«Yark yark yark!»

Une araignée surprise, ce n’est pas nécessairement la meilleure façon de commencer sa journée.

Parlez-en à la coanimatrice du Québec matin sur les ondes de LCN, Lisa-Marie Blais.

Alors que son coanimateur Jean-François Guérin venait de prendre le relais pour la lecture des nouvelles, celle-ci a aperçu du coin de l’oeil une araignée sur son ordinateur. «iiiiiiiiiiii!»

Capture d'écran LCN

La journaliste a commencé par assener quelques petits coups à son collègue (parce que quoi faire d’autre, il y a une araignée sur son ordinateur!)

Capture d'écran LCN

Dégoutée, elle a ensuite quitté le devant de la scène rapidement, question de laisser le plus de distance possible entre l’araignée et elle. Un repli défensif impeccable.

Capture d'écran LCN

M. Guérin, très professionnel malgré le fou rire, a tenu le coup à la lecture pendant qu’on peut apercevoir Mme Blais se secouer en arrière-plan.

Capture d'écran LCN

Capture d'écran LCN

«Yark!»

Bonne joueuse, Lisa-Marie Blais a partagé le moment cocasse sur sa chaîne YouTube quelques heures après les événements traumatisants, en précisant: «Voici ce que ça donne lorsqu'une "énorme" araignée décide de s'inviter sur mon ordinateur... direct ou pas!»

On en déduit donc que tout le monde est maintenant en sécurité et on est très contents.

À voir ou à revoir plusieurs fois ici: