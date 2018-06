Les champions olympiques à Québec

En guise de « remerciement pour leur pays », plusieurs anciens champions de patinage artistique prendront part à la tournée Merci Canada, qui parcourra 30 villes canadiennes du 5 octobre au 25 novembre prochains. Les Scott Moir, Tessa Virtue, Patrick Chan et compagnie feront d’ailleurs un arrêt au Centre Vidéotron, le 10 novembre.

Il s’agira du seul arrêt québécois de la tournée, qui se conclura, après Québec, dans les provinces de l’Atlantique.

Cette tournée mettra en vedette le couple Virtue-Moir. Rappelons que ces derniers ont remporté deux médailles d’or aux Jeux de Pyeongchang en février dernier, en équipe et en danse libre, pour devenir les athlètes de patinage artistique les plus décorés de l’histoire olympique.

Au total dans leur carrière, ils comptent cinq médailles olympiques, trois titres de champions du monde et huit conquêtes nationales.

« Après une carrière qui nous a amenés aux quatre coins du monde, c’est palpitant de revenir au Canada et de célébrer avec ceux qui nous ont soutenus à travers chaque étape de notre parcours. Visiter des villes qui n’accueillent habituellement pas de spectacles de patinage artistique est particulièrement spécial pour nous, car nous savons, à travers notre propre expérience, à quel point les programmes pour les jeunes dans les petites villes sont importants – c’est comme cela que nous avons commencé ! Nous espérons inspirer une nouvelle génération à poursuivre ses objectifs sans la moindre peur », a expliqué Tessa Virtue par voie de communiqué, mardi.

Chan, Stojko et Duhamel

Parmi les autres patineurs présents, le triple médaillé olympique et triple champion du monde Patrick Chan ainsi qu’Elvis Stojko seront de la tournée, tout comme le couple formé de Meagan Duhamel et Eric Radford, médaillés d’or en équipe et de bronze au programme libre en couple aux Jeux de Pyeongchang, ainsi que Kaetlyn Osmond.

Les billets seront en vente à partir du 8 juin prochain sur les sites web de Gestev et de Ticketmaster.