Les images du jeu DARQ vous captiveront

Il y a des jeux d’horreurs pour tous les goûts. Que ce soit le style plus « jump scare » de Five Nights at Freddy’s ou les missions contre zombies de Resident Evil, l’horreur est débordante dans le monde du jeu vidéo.

DARQ apporte un vent de fraîcheur à un style qui en aurait potentiellement besoin. Même si les images rappellent des éléments accrocheurs de Limbo et Little Nightmares, on constate rapidement que DARQ saura se démarquer comme jeu indépendant.

Développé par le studio Unfold Games de Los Angeles, DARQ raconte l’histoire de Lloyd, un jeune garçon qui réalise qu’il est en train de rêver. Malheureusement pour notre héros, le rêve se transforme en cauchemar et il est impossible pour lui de se réveiller.

Explorant les coins plus sombres de son subconscient, Lloyd devra survivre en manipulant son univers dans des puzzles qui défient les lois de la gravité. Pour bien comprendre, voici les magnifiques images du troisième teaser de DARQ.

Unfold Games souhaite lancer son jeu vers la fin 2018.