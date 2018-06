Les travaux au square Viger dérangent

MONTRÉAL | Des citoyens de l’arrondissement de Ville-Marie à Montréal, qui se disaient pris en otage par l’événement de la Formule électrique l’an dernier, ont une nouvelle bête noire cet été : le square Viger.

Les travaux de démolition ont repris depuis quelques jours. Un citoyen, Mathieu Durand, a filmé un ouvrier avec son marteau-piqueur, dimanche soir vers 19 h.

«Je peux l'entendre avec mes fenêtres fermées, et j'habite à l'autre côté», a expliqué une résidente du secteur, Claire Roussel. Une autre personne, non identifiée, abonde dans le même sens : «C'est l'enfer, on ne peut pas dormir. Ils ne nous ont pas consultés. C'est assez pénible à vivre, c'est tout.»

Ce chantier devait être livré en 2017 dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, mais il a été mis sur la glace.

Le nouveau parc urbain ne sera pas prêt avant 2020 et les coûts devraient s'élever à un peu plus de 75 millions $.