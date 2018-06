L’ex-péquiste Gaétan Lelièvre ne sollicitera pas un autre mandat

L’ex-député péquiste de Gaspé Gaétan Lelièvre, qui a terminé son présent mandat comme indépendant, ne se représentera pas aux prochaines élections, a appris TVA Nouvelles.

L’homme politique devrait confirmer le tout à 10h30 lors d’un point de presse. Selon ce qu’il a été possible d’apprendre, l’aspect partisan de la politique actuelle et les «confrontations stériles» l’ont poussé à ne pas solliciter à nouveau l’appui des citoyens. Il estime qu’il sera plus utile à travailler dans sa région qu’à Québec.

Rappelons qu’en mai 2017, Le Journal avait révélé que Gaétan Lelièvre avait accepté des faveurs de la firme Roche. Aucune accusation n’a été déposée contre lui dans ce dossier. Il avait alors été chassé du caucus péquiste, mais Jean-François Lisée s’était par la suite montré favorable à sa réintégration.

«Je ne pars avec aucune rancune ni vis-à-vis Jean-François Lisée, ni vis-à-vis mes collègues du caucus. Ces gens ont fait le maximum pour traverser la tempête du mieux possible», avait-il déclaré plus tard, préférant toutefois rester comme indépendant à l’Assemblée nationale.

Élu pour la première fois en 2012, il a auparavant œuvré dans le milieu de l’administration municipale, notamment comme directeur général de la MRC de La Côte-de-Gaspé et comme directeur général de la Ville de Gaspé.