Hells Angels: «Mom» Boucher complote un meurtre sur vidéo

Pour Maurice «Mom» Boucher, comploter un meurtre a des allures de partie de plaisir. C’était du moins le cas lorsqu’il a dit à sa propre fille, qui était enceinte en le visitant au pénitencier, qu’il était prêt à faire tuer le caïd Raynald Desjardins.

Des extraits d’enregistrements vidéo inédits datant du 11 juillet 2015, dont le juge Eric Downs a autorisé la diffusion dans certains médias dont Le Journal, montrent l’ex-chef des Hells Angels enjoué et blagueur alors qu’il utilise sa fille, Alexandra Mongeau, comme messagère de son projet meurtrier.

Les deux discutaient au parloir de l’Unité spéciale de détention (USD), le pénitencier à sécurité super-maximum de Sainte-Anne-des-Plaines où Boucher est enfermé depuis sa condamnation, en 2002, pour avoir ordonné les meurtres des agents correctionnels Diane Lavigne et Pierre Rondeau en 1997.

«Mon p’tit bébé...»

Boucher, qui aura 65 ans ce mois-ci, a alors demandé à sa fille de 28 ans de passer un message de sa part à un proche du clan Rizzuto dont l’identité ne peut être révélée pour l’instant.

«Tu lui diras que... D’après moi, il (Raynald Desjardins) va venir ici. S’il vient, on va pouvoir [le tuer]», lui dit-elle, lors d’une conversation entremêlée de chuchotements et de langages codés.

Desjardins, un influent caïd de la mafia montréalaise devenu un rival du clan Rizzuto, venait à ce moment de plaider coupable à une accusation de complot pour le meurtre d’un aspirant parrain, Salvatore Montagna.

«Je connais quelqu’un [qui va le faire]. Tu lui diras que je lui fais demander ça en passant. [Ensuite] fais juste me dire oui ou non, c’est tout», mentionne l’ancien leader des Hells à sa fille, qu’il appelle «mon p’tit bébé» et qu’il fixe fièrement du regard.

«Ça me fait pu rien»

Boucher, qui apparait vieilli et grassouillet sur ces images filmées en noir et blanc, s’attend toutefois à être récompensé pour son initiative. À un certain moment, il est vu en train de faire un signe en se frottant le pouce et l’index de la main, d’après la preuve de la poursuite.

«Moi, ça me rend indifférent. Tu sais, je le connais ben, moé. Mais y est arrivé tellement d’affaires que ça me fait pu [rien]. N’importe qui, là, mes supposés...», dit Boucher à sa fille d’un ton dénué de tout sentiment après un long silence, en faisant vraisemblablement référence à la cible de ce complot.

À l’époque où il était un homme de confiance du défunt parrain de la mafia Vito Rizzuto, Desjardins a déjà brassé des affaires avec les Hells. En 1993, il a déjà été observé par les policiers en compagnie de Boucher dans un restaurant et au bunker du gang de motards à Saint-Nicolas, près de Québec.

Quand Alexandra Mongeau le questionne ou tente d’en savoir plus sur la suite des évènements, son tristement célèbre père préfère ne pas entrer dans les détails.

«J’aime mieux que toi, tu sois capable de dire quelque chose contre moi que quelque contre les autres. Tu vas voir, c’est mieux», dit-il alors avant un éclat de rire franc.

Il se pensait intouchable

Boucher se savait filmé et enregistré au pénitencier mais semblait croire qu’il était intouchable, un peu comme à l’époque de la guerre meurtrière entre les Hells et les Rock Machine qui a fait plus de 165 morts dont une vingtaine de victimes innocentes, entre 1994 et 2002.

Quand son protégé Stéphane «Godasse» Gagné a abattu l’agente Lavigne à sa demande en 1997, Boucher lui avait dit d’un air insolent que «c’est pas grave si elle avait des [seins]».

Il voulait continuer à déstabiliser le système judiciaire en s’attaquant ensuite aux policiers, aux procureurs de la Couronne et aux juges. Mais Gagné l’a dénoncé en devenant délateur.

Ce printemps, ses avocats ont tenté de faire exclure cet élément incriminant de la preuve de la Couronne mais le juge Downs a réitéré qu’un détenu comme Boucher ne pouvait s’attendre à ce que ses conversations à l’USD revêtent un caractère privé et protégé par la Charte canadienne des droits et libertés.

L’ex-motard le plus puissant au Canada s’est finalement reconnu coupable de ce complot avant d’écoper, le 11 mai dernier, d’une peine symbolique de dix ans d’incarcération, lui qui purge déjà une sentence à perpétuité.

L’accusation de complot de meurtre a été abandonnée contre Alexandra Mongeau qui a néanmoins été condamnée pour recel d’une somme d’argent provenant de la criminalité. Celle qui avait accouché trois semaines avant son arrestation dans cette affaire, en 2015, purge présentement une peine de 21 mois dans la communauté.