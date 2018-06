Shopping : 8 objets pour embellir votre petit balcon

Vous n’avez pas beaucoup d’espace sur votre petit balcon, mais avez quand même envie d’en profiter cet été? Optimisez-le et ajoutez-y une touche de déco pour le rendre plus accueillant et confortable!

Nous avons parcouru le site d’Amazon à la recherche d’articles vraiment cool qui vous seront livrés directement à domicile. Pas besoin de sortir de chez vous (sauf sur votre balcon)!

1. Hamac suspendu

Balancez-vous au gré du vent dans ce hamac multicolore en toile résistante à 218 $.

2. Table pliante

Pratique, cette petite table à 24 $ sera rangée en un rien de temps après son utilisation.

3. Toile d’ombrage

Facile à installer et moins encombrante qu’un parasol sur pied, cette toile triangulaire à 40 $ vous protègera des rayons du soleil.

4. Chaise pliante

Assoyez-vous confortablement au soleil dans cette chaise originale à 112 $.

5. Jardinière colorée

Plantez des fleurs dans ce joli pot à 26 $ et vous ajouterez de la joie instantanément à votre environnement.

6. Étagère murale

Cultivez un potager à même votre balcon sans hypothéquer l’espace avec cette étagère à 105 $.

7. Jeu de lumières

Ces cordons lumineux à 24 $ ajouteront de l’ambiance tout en étant une solution écologique puisqu’elles se chargent à l’énergie solaire.

8. Coussin imperméable

Résistant aux intempéries, ce coussin confortable à 26 $ prolongera vos après-midis en 5@7.

Avec tous ces items colorés et confortables, gageons que vos voisins seront jaloux de votre espace extérieur cet été!