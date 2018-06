Trois incontournables pour cibler les acheteurs à l'étranger

Plusieurs commerçants canadiens établis dans le marché national s’intéressent à la vente à l’étranger.

Comment séduire ces acheteurs? Quels pays offrent les plus grandes occasions? Par où commencer? Plusieurs commerçants font appel aux partenaires de cybercommerce et d’expédition qui comprennent les tendances, les habitudes d’achat, les règlements douaniers et les stratégies d’expédition.

Voici trois incontournables pour vendre à l’étranger :

1. ANALYSE DES MARCHÉS

Qui achètent sur les sites canadiens?

Traitez-vous des commandes pour des acheteurs à l’étranger? Vérifiez vos données pour savoir où ils vivent et ce qu’ils achètent.

Combien d’acheteurs à l’étranger achètent sur des sites canadiens?

International Post Corporation, Cross-Border E-Commerce Shopper Survey 2016, 19 janvier 2017

Bronto Software, Where We Buy: Consumer Attitudes on Global Ecommerce (édition américaine), réalisée par Ipsos, 3 octobre 2016

Qu’achètent-ils?

Les vêtements, les jouets, les appareils électroniques et les bijoux sont populaires au Royaume-Uni et aux États-Unis. En Chine, ce sont les produits de consommation, de beauté et alimentaires, et les vêtements.

Où achètent-ils?

Les marchés en ligne permettent d’approcher les acheteurs étrangers et de tester de nouveaux marchés. En Chine, 90 % des ventes en ligne y sont conclues.

Douanes 101

Votre produit est-il admissible à l’exportation? Par exemple, l’Australie interdit toutes les plantes et les animaux, même les boîtes à œufs en carton. Les aliments envoyés aux États-Unis doivent être approuvés par la FDA. L’Arabie saoudite applique plusieurs restrictions.

Également important : les droits et les taxes. Les exemptions varient. Des exemptions supérieures, comme 800 USD, signifient des coûts réduits, moins de documents et une livraison plus rapide.

2. PARCOURS D’ACHAT

Adaptez-vous

Créez une expérience adaptée aux pays ciblés. Plusieurs plateformes de cybercommerce offrent des services pour refléter les préférences du pays. Considérez ceci :

Fournir les renseignements sur les taxes et les frais de douane.

Décrire les seuils d’expédition gratuite et le dédouanement.

Énumérer les options et délais de livraison.

Déterminer les frais de manutention.

Accepter différents modes de paiement.

3. EXPÉRIENCE DE LIVRAISON

Choisissez le bon partenaire

Un achat se termine à la réception de l’article par le client. Pour choisir un expéditeur, considérez ceci :

Portée : Peut-il assurer la livraison dans tous les pays?

Livraison : A-t-il accès à tous les types d’adresses?

Nouvelle livraison : Qu’arrive-t-il si personne ne répond?

Options de livraison : 25 % des acheteurs veulent des options de livraison.

Intégration : Pouvez-vous produire le matériel nécessaire à l’expédition ou devez-vous lier vos données à un autre système?

Suivi : Quel suivi sera offert à vos clients, et à vous-même?

Capacité : Possède-t-il une expérience à l’étranger et des capacités permanentes?

Cet article vous en apprendra davantage.