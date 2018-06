Une bénévole disparue depuis cinq jours à Montréal

MONTRÉAL – Une femme de 38 ans manque à l'appel depuis le 31 mai dernier, a annoncé la police de Montréal lundi soir.

Nathalie André a été vue pour la dernière fois alors qu'elle quittait un centre où elle fait du bénévolat, dans l'arrondissement de Ville-Marie, le 31 mai. Personne n'a eu de ses nouvelles depuis.

«Sa famille craint pour sa sécurité puisqu'elle doit prendre sa médication sur une base régulière», a précisé le Service de police de la Ville de Montréal.

Mme André mesure 155 cm (5' 1'') et pèse environ 86 kg (190 lb). Elle portait un manteau de printemps dans des tons de rose et de mauve au moment de sa disparition.

La disparue pourrait fréquenter le centre-ville, l'arrondissement d'Hochelaga-Maisonneuve ou, encore, certains secteurs de Longueuil.

Quiconque l'aperçoit peut contacter les enquêteurs via la ligne Info-Crime Montréal au 514 393-1133.