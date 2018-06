Voici comment recréer LA tendance beauté de l'été : le maquillage ultra-lumineux

Par le passé, on a souvent gardé l’illuminateur pour des zones précises du visage : le haut des joues, l’arcade sourcilière et l’arête du nez.

Cet été toutefois, le «glow» n’a pas de limites et on le retrouve partout sur le visage, du teint aux paupières en passant par les lèvres. Adieu fini ultra-mat et lèvres sans dimension: allô beau teint lumineux du menton à la racine des cheveux!

Pour recréer un look lumineux qui tient en place toute la journée, on doit utiliser des produits qui apporteront lumière au visage, mais qui seront aussi à l’épreuve de la sueur et du sébum qui peuvent parfois être abondants durant la saison chaude.

Voici comment recréer parfaitement LA tendance beauté de l’été : le maquillage ultra-lumineux:

Base de fond de teint nacrée

Afin d’avoir un teint éclatant naturel, il est préférable d’appliquer une base nacrée qui viendra subtilement sublimer le teint sans le rendre trop luisant.

Base de teint de Wet n' Wild, 7$, walmart.ca

Fond de teint «dewy»

On se tient loin des fonds de teint au fini mat et on se procure plutôt un produit au fini naturel ou légèrement lumineux.

CC crème illumatrice de It Cosmetics, 49$, sephora.ca

Bronzeur en bâton

Pour ne pas donner au teint un aspect terreux, on se tient loin des poudres de «contour» et on choisit plutôt un bronzeur en bâton qui réchauffera votre visage tout en le définissant subtilement.

Sculpteur de visage Chubby Stick de Clinique, 27$, labaie.com

Blush en crème

Pour garder l’aspect naturel et sain de votre peau, on opte pour un blush en crème qui viendra bien se fondre avec votre complexion, pour un effet deuxième peau.

Blush en crème de E.L.F, 4$, en ligne

Poudre fixante

Celles qui ont une peau à tendance mixte ou grasse voudront à cette étape appliquer une poudre fixante. Choisissez-en une qui a des particules brillantes, ce qui empêchera de trop matifier le teint.

Poudre fixante Lock It de Kat Von D, 38$, sephora.ca

Ombres à paupières nacrées

Ce type d’ombres à paupières, en mousse ou en liquide, a la cote ces temps-ci. Ces dernières s’appliquent sans chichis, simplement avec les doigts. On étend le produit de la paupière mobile jusque dans le creux de l’œil.

On peut ajouter des points de lumière plus pâles dans les coins internes de l’œil pour ouvrir le regard.

Ombre à paupières liquide de E.L.F, 4$, en ligne

Gloss pour les lèvres

Pas de rouge à lèvres ultra-opaque par ici! Un baume ou un gloss qui révèle la couleur naturelle de vos lèvres est la façon parfaite d'attirer les regards vers vos lèvres.

Gloss repulpant au collagène de Charlotte Tilbury, 40$, en ligne

Illuminateur

Si votre teint est déjà frais et «glowy» il le sera encore plus une fois que vous appliquerez un illuminateur en poudre sur les points les plus proéminents de votre visage : le haut de vos sourcils, le nez, le haut des joues, l'arche de cupidon et le menton.

Palette d'illuminateurs de NYX, 25$, en ligne et en pharmacies

Brume fixante

Véritable essentiel de tout bon maquillage qui survie à l'épreuve du temps, le fixateur en brume viendra s'assurer que le maquillage appliqué se fonde parfaitement à votre épiderme. On en prend un avec un fini «dewy», qui laissera un petit éclat sur votre peau.

Brume fixatrice Photo Finish Primer Water de Smashbox, 39$, sephora.ca



