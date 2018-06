GUÉRARD, Thérèse

(née Couture)



C'est avec regret que nous annonçons le décès de Thérèse Couture, épouse de feu Donat Guérard, survenu le 5 juin 2018, à l'âge de 87 ans.Elle laisse dans le deuil son fils Yvon (Suzanne), ses petits-fils: Marc-André (Mélanie) et Christian (Lorie), ses arrière-petits-enfants Laurence, Justine, Bradley et Dalia, ses frères et soeurs ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire St-François-d'Assise/Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien est, Montréal,vendredi le 8 juin 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi le 9 juin à compter de 9h suivi d'une cérémonie en la chapelle du complexe à 10h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de Cardiologie de Montréal.