BEDNARCHUK née TREMBLAY

Marie Thérèse Albina



C'est avec chagrin que nous annonçons le décès, survenu à Rawdon, le samedi 2 juin 2018, à l'âge de 92 ans, de notre bien-aimée Thérèse Albina Tremblay, épouse de feu Stephen Joseph Bednarchuk.Elle laisse dans le deuil sa fille Elizabeth-Rose (Garry St-Pierre), feu Linda-Anne (Gérald Murphy), ses petits-enfants: Stéphanie Thérèsa St-Pierre, Michael et Christopher Murphy (Brigitte), ses arrière-petits-enfants Connor et Patrick Murphy, ses soeurs et son frère défunt(es); Cécile, Germaine, René, Irène et Gertrude, sa belle-soeur Wanda Hempey, plusieurs neveux, nièces, cousins et amis.Mme Marie Thérèse Albina Tremblay Bednarchuk sera exposée les dimanche et lundi 10 et 11 juin 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le jour des funérailles à compter de 9h à la:ANDRÉ LÉGARÉ INC.1008, ST-ISIDOREST-LIN-LAURENTIDES, J5M 2V5www.residencelegare.comLes funérailles seront célébrées le mardi 12 juin 2018 à 11h en l'église de St-Lin-Laurentides, suivies de la mise en terre au cimetière de la Paroisse St-Martin à Laval.La famille tient à remercier les préposés, les infirmières et les médecins du Centre d'Hébergement Heather à Rawdon pour les bons soins prodigués à notre bien-aimée. Nous en sommes tellement reconnaissant.