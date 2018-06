ARSENAULT, Serge



À Montréal, le vendredi 1er juin 2018 est décédé, à l'âge de 54 ans, Serge Arsenault, époux de Louise Théberge.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux filles adorées Catherine et Véronique, ses soeurs Joan et Nathalie, son beau-frère Michel (Nicole) ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 9 juin 2018 de 10h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.