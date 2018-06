LAPORTE FORTIN, Noëlla



De Le Gardeur, le 29 mai 2018, à l'âge de 88 ans et 5 mois, est décédée madame Noëlla Fortin, épouse de feu monsieur Bertrand Laporte.Elle laisse dans le deuil ses filles feu Diane (Claude Hachey), Louise (André Valiquette) et Andrée (Paul Therriault), ses trois petits-enfants Philippe, Marie-Josée (Jonathan Fortier) et Jonathan, ses deux arrière-petites-filles Elizabeth et Victoria, sa belle-soeur Berthe Laporte, son beau-frère Maurice Laporte, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Elle sera exposée au:384 RUE DU VILLAGELE GARDEURle samedi 9 juin dès 9h.Les funérailles auront lieu samedi à 11h en l'église St-Paul-l'Ermite, suivies de l'inhumation au cimetière de Charlemagne.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.