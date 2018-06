PANACCIO, Cécilia Barbara

(née McKale)



À Ville Mont-Royal, le 30 mai 2018, à l'âge de 75 ans, est décédée subitement Mme Cécilia Barbara Panaccio McKale, épouse du Dr Nicolas Panaccio.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Valérie (Roberto Zannella), Sophie, Vincent (Julie Deschambault), ses petits-enfants Anthony, Stephanie, Lisa-Marie, Natalie, Élise, Nicolas, Victoria et Lauriane, ses belles-soeurs et beaux-frères, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele vendredi 8 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h. Service de voiturier offert.Les funérailles auront lieu ce samedi 9 juin à 11h, en l'église Sainte-Madeleine située au 750, avenue Outremont, Montréal (QC) H2V 3N3.Au lieu de fleurs, un don à la SQF Société québécoise de fibromyalgie ou aux Oeuvres de Mère d'Youville serait apprécié.