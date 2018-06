ROY, Marcel C.



11 septembre 1936 - 31 mai 2018Marcel C. Roy, le quatrième des six garçons de Florida Simard et de Siméon Roy, jadis de Laval-des-Rapides, s'est envolé vers le soleil jeudi le dernier jour de mai aux aurores, à la Maison de Soins Palliatifs de Laval.Il laisse dans le deuil sa compagne Yolande Cloutier, son frère Jacques R. Roy, les enfants de ce dernier et les enfants de ses frères Réal, Robert et Jean, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Marcel C. était agronome de profession, il a siégé à Ottawa de 1968 jusqu'à 1984 comme député de Laval puis a occupé le poste de directeur d'un club de golf à Ste-Adèle.Des remerciements bien sentis sont dirigés vers les médecins, infirmières et bénévoles de la Maison de Soins Palliatifs de Laval, l'hôpital du Sacré Coeur de Montréal et de l'unité des soins infirmiers du Boisé Notre Dame.La famille recevra vos condoléances au complexe funérairele dimanche 10 juin de 10h à 11h30, suivi par une célébration à la vie en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs des dons peuvent être faits en sa mémoire à la Maison de Soins Palliatifs de Laval.http://www.msplaval.ca/faire-un-don/