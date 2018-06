5 adresses que les Montréalais adoreront même si elles sont au Dix30

Le Dix30. Terre de consommation et d’abondance. Si pour de nombreux Montréalais le Dix30 est la définition même de l’enfer, pour les résidents de la Rive-Sud, il s’agit d’un véritable paradis.

Afin de convaincre les Montréalais de faire un roadtrip jusqu’à Brossard, l’équipe de Silo 57 a déniché 5 établissements qui les convaincront de traverser le pont.

Voici donc 5 adresses à découvrir ou à redécouvrir dans le Dix30!

1. Signé Local

Une publication partagée par Signé Local (@signelocal) le 3 Janv. 2018 à 8 :36 PST

Amoureux du local, vous trouverez certainement de quoi vous faire de l’œil à la boutique Signé Local du Dix30. Ici, vous pourrez fouiner dans des centaines de créations «made in Québec» et trouver des idées cadeaux uniques. Produits de beauté, vêtements, sacs, décos... Attention de ne pas remplir votre carte de crédit!

9200 boul. Leduc, suite 160, Brossard

2. Le Sky Spa

Une publication partagée par valérie • photo (@valiegb) le 6 Juin 2018 à 6 :57 PDT

Entre deux séances de magasinages, un petit arrêt pour se tremper les orteils au Sky Spa s’impose. Situé au quatrième étage d’un immeuble, ce spa en hauteur vous donnera l’impression de pouvoir toucher le ciel. C’est une petite oasis au cœur de Brossard.

6000 boul. Rome #400, Brossard

3. Le Dirty Dive

Une publication partagée par Antonin Gagnon (@antgn) le 11 Févr. 2018 à 5 :24 PST

Le restaurant mexicain Dirty Dive est l’endroit par excellence où aller manger un taco et faire la fête. Cocktails et décor «instagrammable» sont au rendez-vous! En plus de manger quelques délices du Mexique, vous pourrez jouer au baby-foot! L'établissement crée aussi de fabuleux cocktails sur le fly... Le menu évolue selon les envies du mixologue. Ça promet!

9330 boul. Leduc, local 10, Brossard

4. Boutique Spa Caudalie

Une publication partagée par Quartier DIX30 (@quartierdix30) le 25 Févr. 2017 à 11 :26 PST

Une fois qu’on essai les produits Caudalie, impossible de s’en passer. Le spa Caudalie du Dix30 est donc une belle adresse où s’offrir un peu de détente après une grosse séance de magasinage.

9140 boul. Leduc, suite 170, Brossard

5. Crux comptoir

Une publication partagée par J U S T I N E✨ (@justine.audet) le 18 Mai 2018 à 9 :58 PDT

Pour une bouchée sur le pouce ou pour bruncher santé après une séance de sport, un arrêt au Crux comptoir s’impose. Vous y trouverez une tonne de smoothies délicieux, des wraps santé et des salades pleines de saveurs! Des «cures» de jus sont aussi disponibles!

9180 boul. Leduc suite 115 Brossard

Pour savoir quoi faire partout, tout le temps, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!