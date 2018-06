HÉBERT, Irénée



À Montréal, le 1er juin, à l'âge de 70 ans, est décédé paisiblement chez lui, Irénée Hébert.Il laisse dans le deuil son fils Emmanuel (Myriam) et sa petite-fille Ophélie. Il était le frère de feu Jean-Marie, Louisette (Jean-Marc), Camille, feu Mariette, Raoul (Ghisceline), feu Yolande, feu Fernande, feu Gaston, feu François, Céline, feu Roméo et Maurice. Il laisse également ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Nous vous invitons pour rendre hommage à la vie d'Irénée, le samedi 9 juin de 10h à 11h45 au:DE ST-SAMUEL143, RUE DE L'ÉGLISEST-SAMUEL, QC, G0Z 1G0suivi à 12h de l'inhumation au cimetière de St-Samuel-de-Horton.