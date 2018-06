DESSUREAULT, Rachel



À Montréal, le 2 juin 2018, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Rachel Dessureault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Christine (Michel), Francis (Carole) et Stéfanie Brunet (François), ses petits-enfants Alex, Tara, Edouard, Henri et Emma, son frère Francis, de nombreux nièces et neveux, autres parents et ses amis.Exposée au:MONTRÉAL 514-353-9199www.salonfunerairelfc.comle vendredi 8 juin de 13 à 16 heures et de 18 à 21 heures.Ses funérailles seront célébrées le samedi 9 juin à 11 heures en l'église La Nativité (1855 Dézéry, Montréal). La famille sera présente, à l'église, à compter de 10 heures.