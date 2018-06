BURGOYNE, René



À Beauharnois, le 14 mai 2018 à l'âge de 86 ans, est décédé M. René Burgoyne.Il laisse dans le deuil ses enfants: Maryse, Sylvain (Liane), Richard (Carole), Patrick ainsi que ses petits-enfants: feu Geneviève, Christelle (Benjamin), Jasmin (Jenny Magali), Alec, Emilien, Jessica de même que ses arrière-petits-enfants: Emery, Elizabeth, Logan, Lucas, Liam et Mila.Il laisse également son frère Conrad et sa soeur Marielle, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Sa famille vous accueillera le vendredi 8 juin 2018 de 19h à 21h au:STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, J6N 1V7450-225-2200Une liturgie de la Parole aura lieu le jour même à 21h en la chapelledu salon. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Clément de Beauharnois.