7 espaces extérieurs où faire le party cet été plutôt que d’aller dans un bar

Fait beau. Fait chaud. Et si vous habitez dans un 3 et demi au deuxième étage sans balcon, vous êtes probablement déprimé de ne pas pouvoir profiter davantage de la belle saison.

Heureusement, il existe de nombreux espaces extérieurs où vous pourrez vous la couler douce au soleil et même siroter une bière ou deux.

Oubliez les parcs, c’est à ces 7 endroits qu’il faut vous rendre cet été pour faire le party!

1. Aire Commune

Cet espace-terrasse polyvalent accueille une foule d’évènements tout au long de la saison chaude. Des spectacles gratuits, des lancements, des cours de yoga... Il n’y a pas de raison de ne pas aller faire un tour dans le Mile-End cet été.

5705 rue de Gaspé

2. Station F-MR

Ce magnifique espace aménagé près du canal Lachine est en fait construit avec des vieux wagons de métro. Sur les réseaux sociaux, la Station F-MR est déjà très populaire. Vous pourrez y savourer quelques verres cet été ou simplement vous y installer l’après-midi pour travailler sur votre portable.

Sur l’allée des barges

3. La Plage de l’Horloge

Pour faire la fête les deux pieds dans le sable, c’est à la plage de l’horloge qu’il faut vous rendre. Situé dans le Vieux-Port, cet espace est l’endroit tout indiqué pour prendre un bain de soleil et siroter quelques cocktails. Que vous ayez envie de faire la fête ou simplement de relaxer, c’est la place à mettre sur votre bucket list!

Place de l’horloge, Vieux-Port

4. Village au Pied-du-Courant

Les étés montréalais ne seraient pas les mêmes sans le Village au Pied-du-Courant. Située tout près du pont Jacques-Cartier, cette «plage» urbaine est un lieu de rassemblement pour les fêtards et les curieux. Que vous ayez envie de profiter du soleil un samedi après-midi ou que vous vouliez vous déhancher au son des DJs les plus hot en ville, c’est là qu’il faut aller! C’est aussi un des endroits les plus «instagrammable» de la ville.

2100 rue Notre-Dame Est

5. Le Marché des Possibles

Le Marché des Possibles, situé dans le Mile-End, est un espace où de nombreux artisans locaux se réunissent pour faire briller le talent d’ici. On y retrouve un petit marché de trouvailles «made in Montréal», mais aussi des food trucks, des spectacles de musiques et une tonne d’activités y sont organisés.

5635 rue Saint-Dominique

6. Les Jardineries

Des fleurs, un marché de produits locaux, des espaces pour relaxer, un biergarten et une foule d’activités vous attendent aux Jardineries. Situé a pied du Stade olympique, cet espace extérieur est un lieu de rassemblement pour les jeunes familles, mais aussi pour les Montréalais qui voudraient prendre une petite pause au soleil. On y retrouve des serres de légumes et même un poulailler!

4115 avenue Pierre de Coubertin

7. Les Jardins Gamelin

Encore une fois cet été, les Jardins Gamelin seront très animés. Situé au cœur de la ville, près de la station de métro Berri-UQAM, cet espace vert accueille des spectacles gratuits et des évènements de toutes sortes. On peut même y passer un après-midi à siroter quelques verres puisqu’un «biergarten» y est installé tout l’été.

1500 rue Berri

