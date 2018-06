BRISEBOIS, Gilles



Au C.H. Pierre-LeGardeur, le 2 juin 2018, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Gilles Brisebois, époux de madame Claire Brunelle.Il laisse dans le deuil son épouse Claire, son fils Stéphane (Mylène), ses petits-enfants Justine (Michaël) et Samuel. Il était le frère de: feu Micheline (Bernard), Pierre (Michelle), Robert (Lennie), Daniel et Francine (Jacques), le beau-frère de: feu Jean (Réjeanne), feu Guy (Rina), feu Robert, feu Maurice (feu Yvonne), feu Normand (Christiane), Noël (Monique), Réal (Jacqueline), Jeannine (feu Michel) et Fernand (Johanne). Il laisse également ses neveux, nièces, parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de l'Institut de cardiologie de Montréal et du C.H. Pierre-LeGardeur pour leurs bons soins.Des dons à l'Institut de cardiologie de Montréal seraient appréciés.La famille recevra les condoléances le samedi 9 juin de 13h à 16h, au:Les funérailles suivront à 16h en la chapelle du complexe.