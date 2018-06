THÉRIAULT-MESSIER, Carmen



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Marie-Clarac, le 8 mai 2018, est décédée Carmen Thériault, épouse de feu Bernard Messier.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Michèle (Michel Lemoyne) et Pierre (Sylvie Lafrenière), ses petits-enfants Vincent (Justine), Julien (Marilyne), Kim, Dominique (Antoine) et ses arrière-petits-enfants Hubert et Simone.Elle laisse également les membres de sa deuxième famille, les Routhier: feu Louis-Charles et feu Lizette, Louise (Gilles), Michel (Simona), Alain (Nathalie) et leurs enfants.Un énorme merci pour leur générosité, leur présence et leur amour inconditionnel.Elle laisse aussi de très nombreux neveux, nièces et amis.Jusqu'à l'âge de 80 ans elle a été présente au Cultivateur St-Constant, épaulant son fils et sa belle-fille, répandant sa bonne humeur et son énergie contagieuse aux employés et à la clientèle.Notre reconnaissance profonde à Sylvie Deschamps, son ange gardien des derniers mois.Merci aussi à Maria, Sylvie, Souad, Marie-France, Madeleine et Manon.La famille vous accueillera le samedi 16 juin au Complexe funéraire Urgel Bourgie/St-François D'Assise, 6700 Beaubien est, Montréal,à compter de 12h. Une liturgie de la Parole aura lieu à 16h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation du CHUM ou de l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital Marie-Clarac seraient appréciés.