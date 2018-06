LEMELIN, Normand



À St-Ignace-de-Loyola, le 2 juin 2018, à l'âge de 54 ans, est décédé Normand Lemelin.Il laisse dans le deuil ses enfants Benjamin (Laurie) et Sophie (Hugo), ses petits-enfants Milane, Mia et Maddox, ses soeurs Nicole (Alexandre) et Francine (Normand), ses frères Gaétan (Ann), Richard (Nathalie), Luc (Julie) et Stéphane (Josée), ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 9 juin de 10h à 12h, de 14h à 17h, et de 19h à 21h au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700 Beaubien est, Montréal.