MARTEL, Odette



À L'Assomption, le 3 juin est décédée Mme Odette Martel, épouse de feu Paul Mills.Elle laisse dans le deuil ses enfants Benoit, Sylvain (Chantale), Martin (Julie) et Daniel (Karine), ses petits-enfants Jean-Philippe, Sébastien, Yannick, Marika, Charlie et Annabelle, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:L'ASSOMPTION, QC, J5W 1S450-589-5505 www.guilbault.infojeudi le 7 juin 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h et vendredi dès 12h.Le service sera célébré vendredi le 8 juin à 14h à l'Église de L'Assomption et l'ouverture du salon sera dès 12h.