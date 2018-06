À vélo autour du monde

En mars 2016, Jonathan B. Roy a tout plaqué pour découvrir le monde à vélo. Pendant 14 mois, il a cheminé sur 10 000 km de l’Angleterre jusqu’en Malaisie. Après une pause d’un peu plus d’un an, il reprend la route dans moins d’une semaine.

« Je ne faisais que déposer mes sacoches de vélo », raconte Jonathan pour justifier sa reprise. En mars 2017, après avoir traversé à deux roues 22 pays, Jonathan a accepté un poste de directeur en ressources humaines à Kuala Lumpur, en Malaisie, une occasion en or pour lui qui avait toujours rêvé de travailler à l’étranger. Surtout, l’offre inattendue est tombée au bon moment.

« Après un an sur la route, j’étais fatigué mentalement. Las des surprises, las des problèmes, dit Jonathan, qui a une double formation en génie et en droit. D’autres cyclistes m’ont aussi dit avoir frappé un mur après 12 mois. J’ai su que je devais arrêter quand j’ai cessé de m’émerveiller. »

Celui qui avait fui la routine a eu besoin de s’y installer un moment afin de reprendre son souffle.

Il a donc travaillé. Et il a voyagé. Et il a recommencé à jouer de la musique. Et il a écrit un livre.

Jonathan ne s’arrête jamais véritablement.

La vie sur la route

« Mon carburant, c’est la curiosité », dit l’homme de 32 ans, originaire de L’Orignal, un village de 2000 âmes près de Hawkesbury, en Ontario. Pour Jonathan, le vélo n’est qu’un outil pour découvrir ce qui se cache au prochain virage, des paysages somptueux de la Turquie aux rencontres inattendues en plein désert.

« Il n’a jamais été question de faire un simple voyage à vélo », précise le cycliste. Jonathan ne s’impose pas d’itinéraire précis ; il n’a ni point ni date d’arrivée.

« Dans un voyage, on planifie tout, parce qu’on ne veut pas perdre son précieux temps de congé. Moi, j’ai le temps de ne pas me soucier du temps », dit celui qui a senti l’urgence de vivre au décès de sa mère. Jamais pressé, Jonathan B. Roy a le luxe de s’arrêter pour piquer sa tente lorsqu’un endroit lui coupe le souffle sans se soucier du kilométrage à venir.

Le luxe ? Je devine que Jonathan va tiquer sur ce choix de mot. D’abord, parce qu’il a passé des semaines gelé et trempé, toujours un peu sale, à dormir, à peine, protégé des éléments, en s’alimentant d’un peu n’importe quoi chez l’habitant, dont des sauterelles géantes (« le goût rappelle celui d’une crevette presse vide »), mais surtout parce qu’il considère, qu’en matière de finances personnelles, « tout est un choix. »

Jonathan n’a jamais vécu au-dessus de ses moyens. Il a économisé.

Aujourd’hui, son mode de vie lui coûte à peine 25 $ par jour ou 9500 $ par an.

« Certaines personnes partent deux semaines en vacances et dépensent autant que moi pendant une année complète. On ne peut pas avoir les moyens de tout faire, mais on peut choisir ce que l’on fait de nos moyens », pense Jonathan.

La suite

La semaine prochaine, Jonathan atterrira à Kuala Lumpur pour reprendre la route, là où elle s’était arrêtée. Il descendra jusqu’à Singapour avant de monter dans un cargo vers Taïwan, et il y aura la Chine, la Corée du Sud, peut-être un passage au Nord (sans son vélo), le Japon... puis un bref retour au pays « si je ne fais pas arrêter en Corée », dit-il en riant, avant de continuer son périple en Amérique du Sud.

Sur sa carte, un seul point : Ushuaïa, la ville la plus au sud de l’Amérique, de laquelle il partira pour progresser jusqu’au nord du continent.

« En décembre dernier, j’ai fait un test de quatre jours en vélo, afin de vérifier si j’étais seulement nostalgique ou si j’avais encore le goût de rouler à travers le monde. »

Jonathan a encore envie de monter sur la selle de son vélo bourgogne.

« Mais pas pendant 25 ans, comme Yves que j’ai rencontré en Bosnie », précise-t-il.

« Alors, travailler dans un bureau pendant 25 ans ? » lui ai-je demandé.

« NON ! », répond-il immédiatement.

Jonathan chemine sur la route et dans la vie selon les opportunités. Et il continue, sans jamais laisser l’ennui le gagner. Grâce à sa passion pour la photographie et l’écriture, il nous emmène avec lui. Cette fois-ci, sa guitare sera en plus du voyage.

« Comme Occidentaux, on se définit beaucoup par son travail. C’est la première chose dont on parle lors de nos rencontres... et pourtant c’est rarement un des sujets qui nous passionnent. Qui adore véritablement son travail ? »

Jonathan a envie de continuer à raconter, les yeux brillants, ce qu’il fait « pour vrai, dans la vraie vie. »

À lire

Photo courtoisie

Dans Histoires à dormir dehors, Jonathan B. Roy nous place dans l’une de ses meilleures sacoches de vélo pour l’accompagner de destination en destination à travers l’Europe, l’Asie de l’Ouest et l’Asie du Sud-ouest. Par des anecdotes savoureuses de son quotidien à deux roues, on rencontre avec lui les visages qui ont croisé son chemin, le tout ponctué de bribes historiques sur des endroits plus méconnus.

Sans jamais être moralisateur, le cycliste nous partage aussi quelques réflexions qui lui sont venues en tête pendant les centaines d’heures qu’il a passé seul à mouliner sur le col d’une montagne enneigée ou en plein désert.

« La vie est faite pour partager du chocolat, et non pour se battre. »

Son périple en bref