BARIL, Georgette



À Montréal, le 15 avril 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Georgette Baril.Elle laisse dans le deuil ses enfants Alan (Claire) et Norman (Nathalie); ses petits-enfants Jason (Jamie), Shawn (Shihara), Patrick (Mylène); ses arrière-petits-enfants Damian, Matheus, Elias, Sidney, Danika, Jeremy, Noémie et Daphnée, ainsi que son frère Victor et sa soeur Denise.Elle repose paisiblement aux côtés de son petit-fils Alexander (1981 - 1988) au Repos St-François d'Assise à Montréal.